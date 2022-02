Anna Lewandowska zajada się pizzą w okularach przeciwsłonecznych! 

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski długo czekali na ten moment. Słynni sportowcy postanowili wybrać się na zasłużony odpoczynek i wyjechali na romantyczne wakacji bez dzieci. Jak się okazuje, uwielbiane małżeństwo obrało za kierunek Włochy - a więc stolicę lodów, pizzy i wina! Choć na co dzień unikają takich przyjemności, wymarzony urlop jest idealnym pretekstem, by wrzucić na luz, co też zrobiła Anna Lewandowska. Gwiazda pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych nie tylko kolejnym, czułym zdjęciem z Robertem Lewandowskim, ale również fotografią w bikini. Wpis, w którym trenerka mówi o jedzeniu lokalnych przysmaków nie mógł przejść bez echa, a jej fanki są dosłownie zachywcone! Anna Lewandowska na wakacjach: "była pizza, były lody, było wino!" Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw, i to nie tylko w polskim show-biznesie! Światowej sławy piłkarz ma swoich fanów na całym globie, również tych najmłodszych - o czym mogliśmy się przekonać, dzięki niezwykłym filmikom, które pojawiły się na jego InsaStory, a także w relacji Anny Lewandowskiej. Jak się okazało, choć sportowiec wyjechał na wakacje bez swoich dzieci, lokalni malcy nie dawali mu spokoju, a Robert Lewandowski z przyjemnością grał z nimi w piłkę. Teraz jednak przyszedł czas na chwilę tylko we dwoje! Zobacz także: Tak Anna Lewandowska i Robert Lewandowski spędzają wakacje we Włoszech. Dużo zdjęć Co więcej, wspólny wyjazd okazał się dla słynnych sportowców idealnym pretekstem do wrzucenia na luz. Anna Lewandowska , która na co dzień jest strażniczką aktywnego stylu życia i zdrowego jedzenia, postanowiła się "wychillować". W swoim najnowszym wpisie gwiazda przyznała, że najważniejsze to dla niej równowaga i...