Okazuje się, że okulary przeciwsłoneczne to nie tylko ochrona przed słońcem, ale również świetny dodatek do stylizacji na lato. Może się nam wydawać, że wybór odpowiednich okularów jest bardzo prosty, w rzeczywistości może okazać się to trudniejsze niż myśleliśmy...

Kupując okulary, nie tylko cena i kolor odgrywają najważniejszą rolę. Należy zwrócić uwagę także na filtr UV, polaryzację, odpowiedni kolor barwienia okularów oraz kształt okularów, który będzie tak dobrany, by pasował do naszej twarzy. Należy pamiętać, że podczas wybierania okularów słonecznych warto przymierzyć kilka modeli i sprawdzić, w jakich wyglądamy najlepiej oraz w jakich najlepiej się czujemy.

Filtr UV i polaryzacja okularów

Okulary przeciwsłoneczne, które całkowicie blokują promieniowanie, posiadają filtr UV 400. Masz wtedy pewność, że taki dodatek do modnej stylizacji bardzo dobrze chroni oczy przed promieniowaniem UVA oraz UVB (promieniowanie UVC są pochłaniane przez atmosferę ziemską). Bardzo ważne znaczenie w okularach przeciwsłonecznych ma polaryzacja, a jest to specjalny filtr, który wygasza odbicia światła słonecznego. Nie każde okulary słoneczne mają polaryzację, gdyż nie jest ona niezbędna, żeby chronić oczy, ale z pewnością wiele osób znajdzie korzyści z jej posiadania (np. żeglarze, którzy nie chcą być oślepiani promieniami odbijającymi się w tafli wody).

Kolor barwienia okularów i kształt okularów dobierany do twarzy

Najczęstsze kolory barwienia okularów to szary, brązowy albo szaro-zielony. Poza tym barwienia występują w różnych kategoriach, gdzie najlepsza i najbardziej uniwersalna jest kategoria numer III. Wyższa będzie nieodpowiednia np. do prowadzenia samochodu, natomiast niższa będzie zbyt jasna. Podczas wybierania okularów bardzo ważne znaczenie ma dobranie ich odpowiednio do kształtu twarzy. Okulary przeciwsłoneczne muszą mieć przeciwstawny kształt w stosunku do kształtu twarzy. Na przykład dla:

okrągłej twarzy – sprawdzą się okulary w kształcie prostokątnym lub kwadratowym,

owalnej twarzy – sprawdzą się okulary w każdym kształcie,

prostokątnej lub trójkątnej twarzy – sprawdzą się okulary zaokrąglone lub okrągłe.

Poza tym okulary nie powinny być zbyt duże oraz opierać się na policzkach, ponieważ będą parować i szybko się brudzić. W przypadku zbyt małych okularów, nie będą one odpowiednio chroniły przed słońcem.