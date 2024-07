Gwiazdy kochają wydawać pieniądze na nowe gadżety, a jeszcze bardziej lubią się nimi chwalić. Nawet jeśli okazja ku temu nie do końca jest odpowiednia. Na taki krok zdecydowała się Beata Tadla, która na wręczenie nagród Radia Zet założyła botki na koturnie, które nijak pasowały do jej czarnej, eleganckiej stylizacji.

Chociaż koturny w tym sezonie są bardzo modne to temu modelowi mówimy stanowcze "nie". Pepitka, czaszki, kwiatki i czerwone sznurówki bardziej pasują do Ewy Farnej niż do poważnej dziennikarki. Chociaż z drugiej strony, chyba właśnie chodzi o to, żeby mieć dystans do siebie. Beata go miała? Zobaczcie:

