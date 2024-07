Joanna Koroniewska nie ma w swoim życiu zbyt wiele szczęścia. Dopiero co zakończył się kryzys w jej związku, a już doczekała się kolejnej prywatnej tragedii. Tym razem okradziono willę, w której mieszka z Maciejem Dowborem.

Reklama

Według doniesień magazynu "Flesz", w trakcie Wielkanocy para postanowiła wyjechać do znajomych przyjaciół mieszkających w górach. Okazało się, że w czasie ich nieobecności do domu włamał się złodziej. Zaraz po telefonie od firmy ochroniarskiej, do Warszawy wrócił Dowbor.

Na miejscu okazało się, że zginęły m.in. droga biżuteria, aparat fotograficzny, a także dokumenty takie jak kontrakty Koroniewskiej. Podobno aktorka negocjuje rolę w serialu "To nie koniec świata", który jesienią zastąpi w Polsacie "Przyjaciółki". Czy złodzieje poznali jego szczegóły?

Reklama

Zakochani Koroniewska i Dowbor na salonach: