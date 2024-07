Już jest nowa okładka płyty Dody z zespołem Virgin! Jak się prezentuje? Zobaczcie!

Nowa płyty Dody z zespołem Virgin nazywa się "Choni" - czyta się "czoni". Co to oznacza? Na razie jeszcze tego nie wiemy, ale tytuły płyt Virgin zawsze są oryginalne i zaskakujące! Nowy album, jak zapowiada wokalistka, jest to powrót do korzeni i ostrzejszych brzmień. Płyta trafi do sprzedaży już 10 listopada, znajdzie się na niej sześć premierowych utworów oraz znane już wszystkim hity! Będzie to pierwsze wydawnictwo grupy po ponad 10 latach przerwy i po 12 latach od wydania ostatniej płyty "Ficca".

Z okazji premiery płyty 10 listopada Doda wraz z zespołem wystąpi w Warszawie w Hard Rock Cafe. Z kolei 22 listopada zagra podczas wielkiej gali w TVP!

Nowy album promuje piosenka "Niebezpieczna Kobieta".

Doda promuje nową piosenkę z zespołem Virgin.