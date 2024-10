Doda i Wanda Rabczewska znowu podbijają internet. Wokalistka pochwaliła się w sieci nagraniem z wizyty mamy w Warszawie. Nie uwierzycie, co Wanda Rabczewska przywiozła córce:

Proszę bardzo, to cała ja jestem - powiedziała Doda, prezentując podarek.

"Skromna, piękna i nadobna" - wtórowała jej mama. Chciałabym zobaczyć więcej takich nagrań!

Doda pokazała nagranie z mamą. Uwielbiam ten duet

W wakacje Doda zasmuciła fanów wieściami nt. stanu zdrowia Wandy Rabczewskiej. Mama Dody trafiła do szpitala. Informacje te zmartwiły obserwujących wokalistki, którzy nie szczędzili jej mamie pięknych słów i życzeń powrotu do zdrowia. "Moi rodzice są grubo po siedemdziesiątce. To już nie jest czas, że mogą czuć się świetnie. To jest czas, że mogą czuć się źle albo w miarę dobrze" - mówiła Doda jakiś czas temu w wywiadzie dla Pomponika. Od czasu do czasu Doda dzieli się zdjęciami i nagraniami z rodzicami a także spędzanym wspólnie z nimi czasem. Wieź, jaka ich łączy jest powodem do wzruszeń dla fanów od lat.

Doda podzieliła się właśnie nagraniem z wizyty Wandy Rabczewskiej u niej w mieszkaniu w Warszawie. Uwielbiany przez fanów duet mamy i córki zaserwował wszystkim porcję poczucia humoru. W zasadzie można rzec, że "jak zwykle". Ja również lubię oglądać ich wspólne nagrania.

Wanda Rabczewska ubrana od stóp do głów w dres z kolekcji Dody, promujący jej ostatnią trasę koncertową, przyłapana została na psikaniu się perfumami również z kolekcji córki:

Mamo powiedz jakimi perfumami pachniesz - zagadała Doda.

No Dorotko, Twoimi. Jakimi mogę innymi perfumami pachnieć.

A dres skąd masz? - dopytała Doda, chociaż dla wszystkich było to pytanie retoryczne.

Też z Twojego sklepu, ale wiesz co? Jak wychodzę z rehabilitacji...

W tym momencie Doda przerwała mamie, by pochwalić się czymś jeszcze.

Dla fanów Dody nie jest tajemnicą, że jej mama uważa, że Dodzie najładniej jest w prostych, zaczesanych włosach i najlepiej białej koszuli z kołnierzykiem. Jednak to widok, na który Doda "naraża" mamę bardzo sporadycznie. O upodobaniach stylizacyjnych, w jakich widziała by Dodę mama, piosenkarka wspominała nawet przy okazji ostatniej wizyty w "Halo, tu Polsat". Jej ówczesna elegancka stylizacja bardzo przypadła do gustu widzom, a wśród komentarzy pojawił się nawet taki:

Czy nowa stylistka ma na imię Wanda? Zasługuje na podwyżkę!

Pozostając w tym temacie, Doda postanowiła pochwalić się prezentem, jaki przywiozła jej mama. Okazuje się, że wokalistka otrzymała elegancki biały sweterek w serduszka, którego najbardziej uroczym elementem są falbanki przy rękawach:

Czekajcie muszę Wam pokazać, jaki moja mama przywiozła mi sweterek, powiedziała, że pasuje do mnie idealnie. Czy Wy też ten entuzjazm podzielacie? Proszę bardzo, to cała ja jestem - powiedziała, nie ukrywając żartu w głosie.

Jej reakcję podsumowała również Wanda Rabczewska, wystarczyło trzy słowa:

Skromna, piękna i nadobna.

O. - zakończyła Doda.

Uwielbiam ten duet. Nie sposób się nie uśmiechnąć, oglądając to nagranie.

Zobacz także: Pokazaliśmy Dodzie nagrania od jej rodziców. Popłakała się przed kamerą