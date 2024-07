Ostatnio nazwisko Szczęsny media odmieniają przez wszystkie przypadki, a to za sprawą romansu(?) Wojciecha i Mariny Łuczenko. Teraz atmosfera wokół piłkarza będzie jeszcze bardziej gorąca. Powód? Jak donosi Fakt.pl, ojciec bramkarza Asrenalu Londyn, Maciej Sz., został właśnie zatrzymany przez policję. Powodem jest podejrzenie o gwałt.

Do prokuratury zgłosiła się kilka dni temu kobieta i opowiedziała o tym, co miało między nimi zajść. Uznano, że sprawa jest poważna i Maciej Sz. został zatrzymany. Były bramkarz spędził 48 godzin w areszcie. Wczoraj został już przewieziony do prokuratury w Wołominie - pisze na swojej stronie Fakt.pl.