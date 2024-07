Smutna informacja o śmierci uwielbianego aktora Jerzego Stuhra obiegła media 9 lipca. Informację o śmierci taty potwierdził Maciej Stuhr. Dziś ( 17 lipca br.) odbywa się pogrzeb Stuhra, na który przybyła rodzina, przyjaciele i fani.

Za Jerzego Stuhra odprawione zostały dwie msze święte. Jedna odbyła się w niedzielę, 14 lipca w kościele Środowisk Twórczych przy Pl. Teatralnym w Warszawie. Druga msza święta w intencji zmarłego miała miejsce w Krakowie (17 lipca br.). Na mszę w Warszawie przybyła m.in. Małgorzata Kożuchowska i Ewa Telega, czy Andrzej Domalik. Na mszę aktora, która miała miejsce tak samo jak pochówek w Krakowie przybyło wiele osób ze świata show-biznesu.

Zobacz także: Trwa pogrzeb Jerzego Stuhra. Tłum ludzi przybył pożegnać aktora

Nie mogło zabraknąć najbliższych osób Jerzego Stuhra, czyli żony, córki i syna. Pogrążona w żałobie rodzina, trzymając się razem, w smutku poszła pożegnać męża i ojca.

Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00 w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. Nie zabrakło na niej również aktorki Magdaleny Zawadzkiej, aktora Bartosza Opani, dziennikarki Moniki Olejnik, reżyserki Agnieszki Holland, czy aktora Zbigniewa Zamachowskiego.

Zobacz także

Uroczyste pożegnanie Jerzego Stuhra przebiegło w atmosferze zadumy. W kościele pojawiły się tłumy. Obok urny widać zdjęcie aktora oraz wieńce. Nie zabrakło również wieńca od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Na przodzie urny widniało imię i nazwisko aktora. Delikatna marmurowa urna ozdobiona została świecącymi lampkami w kształcie kwiatów. Podczas mszy usłyszeć można było psalm nadziei. Nie zabrakło także słów duchownego, które brzmiały:

Podczas mszy nie zabrakło pożegnań od bliskich osób. Dyrektor "Starego Teatru" w Krakowie, z którym Stuhr przez lata był związany, wygłosił wzruszającą mowę.

Po uroczystej mszy wszyscy ruszyli na Cmentarz Rakowicki w Krakowie, gdzie o godzinie 14.00 nastąpiło odprowadzenie Jerzego Stuhra na miejsce wiecznego spoczynku. Artysta pochowany został w rodzinnym grobie.

Jerzy Stuhr pochowany został w rodzinnym grobowcu. Na cmentarzu pojawiły się tłumy. Było jeszcze więcej ludzi niż podczas mszy świętej. Nie zabrakło gorzkich łez i wspomnień wspaniałego aktora, jakim był Stuhr.

Na cmentarzu można było usłyszeć także przemowę Agnieszki Holland.

Kiedy myślę o Jurku, to myślę o nim jako o tym młodym aktorze, którego poznałam jeszcze na studiach. To, co odróżnia narcyza od człowieka za wielkim ego od prawdziwego inteligenta, to poczucie, że dostało się tyle, ile trzeba dawać. Jego uczniowie są nosicielami wiedzy, której bez niego by nie dostali. Gdy po raz pierwszy dotknęła go to straszna choroba, to nadal chciał dzielić się swoją wiedzą, talentem z innymi. Przekazać to dalej

- dodała Holland.