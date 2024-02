Jerzy Stuhr jest doskonałym aktorem, jednak jego stan zdrowia coraz bardziej mu doskwiera. W wakacje 2023 udzielił wywiadu dla Plejady, w którym zdradził, że ma poważne problemy zdrowotne:

Sytuacja mocno się skomplikowała. Spędziłem w szpitalu trzy tygodnie, przeszedłem operację. Teraz żyję chwilą. Czuję się dobrze, choć wciąż jestem słaby, z trudem nawet spaceruję

Teraz do mediów dotarły kolejne niepokojące informacje ws. Jerzego Stuhra...

Jerzy Stuhr ogłosił koniec kariery

Jerzy Stuhr jest obecnie związany z warszawskim Teatrem Polonia, w którym gra, ale również jest zatrudniony w roli reżysera. Nikt więc nie spodziewał się co nastąpi po poniedziałkowej próbie spektaklu "Geniusz". To właśnie wtedy Jerzy Stuhr ogłosił, że to jego ostatnie wystąpienie na deskach teatru, a także planuje zwolnić posadę wykładowcy w szkole teatralnej.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Maciej Stuhr zaalarmował wyznaniem o stanie zdrowia ojca. Teraz Jerzy Stuhr przekazał wieści, które nie spodobają się jego fanom...

Już chyba nie wyjdę na scenę. Tak w pełni. Kończę też z uczeniem aktorów. Już za stary jestem na działalność pedagogiczną - zacytował ''Super Express''.

Aktor dodał również, że mimo że kocha teatr podjął ostateczną decyzję. Możliwe, że jest to związane z jego stanem zdrowia, ponieważ ostatnio, gdy został zaproszony do nowego programu TVP, "Rozmowy (nie)wygodne" powiedział:

Gdyby teraz mnie coś dopadło, nie wiem, czy miałbym siłę, żeby dalej walczyć

Osoby z branży, które współpracują z Jerzym Stuhrem nie mogą uwierzyć, że jego decyzja jest prawdziwa i ostateczna. Jak podaje "Super Express" Jacek Braciak uznaje tę decyzję za "krygowanie się":

E tam, nie wierzę. Tak się kryguje. Ja się bardzo cieszę, że mogę grać z nim razem. Choć to raczej nie gra. I to jest najwspanialsze! Jerzy Stuhr robi coś takiego, że bycie z nim na scenie, to jest po prostu rozmowa. I uwielbiam jego reżyserskie, niezwykle lakoniczne, a jakże trafne uwagi w stylu: wolniej, głośniej, mocniej, nie przesadzaj

A Wy, żałujecie, że Jerzy Stuhr postanowił zakończyć karierę zawodową? Trzymamy kciuki za jego kondycję i dalsze plany.

