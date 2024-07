Jarosław Kaczyński został Człowiekiem Roku tygodnika „Wprost”. Na uroczystej gali była obecna Magdalena Ogórek, która jako jedna z pierwszych pogratulowała prezesowi nagrody. Na Twitterze można zobaczyć nawet zdjęcie Ogórek i Kaczyńskiego z tego miłego spotkania.

Na gali Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie, w którym według niektórych dziennikarzy padło zdanie, że mamy czasy stalinizmu. Wyłapała to między innymi Dominika Wielowiejska, dziennikarka Gazety Wyborczej.

Prezes powiedział, że mamy czasy stalinizmu. Nie wiem co o tym myśleć :) - czytamy na jej Twitterze.

Magdalena Ogórek zareagowała natychmiast broniąc Jarosława Kaczyńskiego i zarzuciła dziennikarce manipulację.

@ DWielowieyska to nieprawda, nie tak powiedział. Proszę nie manipulować.

Dziennikarka zacytowała całą wypowiedź Kaczyńskiego prosząc Ogórek o ustosunkowanie się do niej. Jednak Magdalena Ogórek zamilkła.

@ ogorekmagda JK: jeżeli zanalizować sposób ataku (na PiS) to łatwo tam odnaleźć czasy twardego stalinizmu. @ ogorekmagda czekam na reakcję, a od pozostałych rozmówców na słowo przepraszam

Ogórek po przegranej w wyborach prezydenckich z ramienia SLD, wróciła do dziennikarstwa. Niedawno zaczęła pracę nad swoim programem internetowym o historii sztuki. Ale chyba jednak nigdy nie zrezygnowała z polityki i być może coraz bardziej jej po drodze z opcją polityczną PiS? Może to dlatego Ogórek rozstała się z Bartoszem Węglarczykiem, bo mają inne poglądy polityczne? A Wy co sądzicie o nowej politycznej przyjaźni?

Magdalena Ogórek na planie nowego programu o sztuce.

Magdalena Ogórek wróci jednak do polityki i tym razem zwiąże się z PiS?