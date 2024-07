Magdalena Ogórek zerwała z Bartoszem Węglarczykiem! Takie sensacyjne informacje podaje dziś "Super Express". Kandydatka na prezydenta RP podobno wróciła do swojego męża, Piotra Mochnaczewskiego. Para spędziła razem Boże Narodzenie oraz Nowy Rok w Hiszpanii. A to wszystko dla dobra ich 12-letniej córki, Magdy.

Reklama

Koniec romansu Ogórek i Węglarczyka!

Bartosz i Magdalena byli parą przez rok. Długo ukrywali swój związek, ale w pewnym momencie uznali, że nie chcą już kryć się przed mediami. Pokazywali się na ważnych imprezach, a wkrótce potem zamieszkali razem! Stosunkowo szybko pojawiły się informacje o planowanych zaręczynach i ślubie!

Co więcej, Magdalena Ogórek chciała rozwieść się z mężem Piotrem. Jednak dziennikarka i była kandydatka na prezydenta postanowiła zawalczyć o swoje małżeństwo. Jak podaje tabloid, Ogórek zakończyła swój związek z Bartoszem trzy tygodnie temu:

Zablokowali się nawet na Facebooku. Bartosz chciał, aby Magda zamieszkała razem z nim. Ona nie chciała się jednak zgodzić przez wzgląd na córkę. Musiała długo się nad tym zastanawiać, bo w końcu wróciła do męża - mówi znajomy Magdaleny

Sprawdziliśmy to i rzeczywiście Magdalena oraz Bartosz nie są już znajomymi na Facebooku. Ale czy to oznacza koniec związku? Jeszcze 18 grudnia Węglarczyk udostępnił zdjęcie z napisem "I still love you" (Ciągle Cię kocham) z podpisem:

Dla Magdy

Czy para odniesie się do informacji dziennika?

Zobacz także

Zobacz: Magdalena Ogórek i Bartosz Węglarczyk planują ślub?! To byłoby wielkie wydarzenie!

Magdalena Ogórek i Bartosz Węglarczyk rozstali się!

Magdalena Ogórek i Bartosz Węglarczyk nie ukrywali swojego związku

Reklama

Często chodzili razem do restauracji