Skala politycznych napięć w TVP wcale nie maleje, a podczas ostatnich obrad Sejmu jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości pokusiła się o niewybredny komentarz nt. wyglądu dziennikarza "Teleexpresu", Macieja Orłosia. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać - Orłoś skomentował całą sprawę na wizji! Teresa Pamuła nie będzie zadowolona?

Eskalacja politycznych napięć w świecie mediów, którą możemy obserwować od kilku tygodni, znalazła swoje ujście również podczas ostatnich obrad Sejmu RP. Na Wiejskiej doszło do naprawdę zaskakującej sceny - jedna z posłanek Prawa i Sprawiedliwości, Terasa Pamuła, skomentowała wygląd prowadzącego "Teleexpresu", Macieja Orłosia! Nietrudno zauważyć, że nie przebierała przy tym w słowach.

Przychodzą do mnie mieszkańcy Lubaczowa i mówią ''nie możemy oglądać tego pana Orłosia. Jak się on postarzał, co on wygaduje''

- grzmiała posłanka.