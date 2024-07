Ubiegły weekend upłynął pod znakiem rozpoczęcia największych show telewizyjnych w Polsce. W piątek mogliśmy zobaczyć "Taniec z Gwiazdami", a w sobotę "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Już w pierwszym odcinku tanecznego show widzowie przeżyli prawdziwy szok - z programem pożegnała się Marta Wierzbicka. Największym zainteresowaniem w "TTBZ" cieszył się za to występ Mai Bohosiewicz jako Dody. Przypomnijmy: Mamy występ Bohosiewicz jako Dody w TTBZ. Gwiazda niespodziewanie wpadła na plan i...

Władze stacji i produkcja z niecierpliwością oczekiwali na wyniki oglądalności show. Na szczęście wszyscy mogą odetchnąć z ulgą. Oba programy w weekend cieszyły się ogromną popularnością. "Taniec z Gwiazdami" przyciągnął aż 3 mln 319 tys. widzów, co dało mu pozycję lidera w paśmie. Premierowy odcinek show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo" obejrzało niemal 2 mln 350 tys., co również było wynikiem nie do pobicia. W trakcie nadawania show Polsat pozostawił całą konkurencję daleko w tyle. W obu grupach badanych, drugi w kolejności TVN, miał udziały ponad dwukrotnie niższe.

A wy który program oglądaliście chętniej?

