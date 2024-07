W Polsce w ostatnim czasie było głośno o dwóch filmach. Bez wątpienia hitem była produkcja "50 twarzy Greya", na którą wybrała się spora część społeczeństwa. Z drugiej zaś strony nie milknęły echa o "Idzie", która ostatecznie zdobyła wymarzonego Oscara. Przypomnijmy: Historyczny sukces! "Ida" zdobyła Oscara!

Oba filmy bez wątpienia stały się hitem, ale różnią się pod względem opinii zarówno krytyków jak i widzów. W popularnym serwisie Rotten Tomatoes rodzima produkcja oceniana jest na 96%, co oznacza, że niemal wszyscy krytycy twierdzą, że jest to bardzo dobre dzieło. "50 twarzy Greya" natomiast ma opinię 25%, czyli znacznie mniejszą niż "Ida". Zaskakujący jednak jest fakt, że pomimo tych not to amerykańskie dzieło zarobiło 410, 6 milionów dolarów, a film Pawła Pawlikowskiego 10, 7 milionów dolarów.

Widzieliście oba filmy?

