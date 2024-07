Billy Cosby przez ponad 50 lat był idolem Amerykanów i jednym z najbardziej znanych komików świata. Jego nieskazitelny wizerunek legł w gruzach, gdy ponad rok temu komik został oskarżony o molestowanie seksualne przez ponad 30 kobiet! Jego ofiary przerwały milczenie i z każdym dniem poznawaliśmy coraz więcej szczegółów skandalicznych zachowań komika.

Dziś na Instagramie "New York Magazine" pojawiła się najnowsza okładka magazynu, na której znalazło się 35 ofiar Billa Cosby'ego. Biało-czarne zdjęcie ukazuje 35 kobiet, które siedzą na krzesłach i patrzą w obiektyw. Jedno krzesło jest puste. To krzesło dla kobiety, która boi się wyznać prawdę o swoim spotkaniu z komikiem.

So far, 46 women have come forward to accuse Bill Cosby of sexual assault, in some cases, according to a recently unsealed deposition, with the aid of quaaludes—a powerful sedative that can render a person functionally immobile. But these allegations are by no means new, with some stretching back decades—to a time when the culture of rape in America left victims little recourse but to suffer silently, and in shame. Today, the way we think and talk about rape has evolved, creating a safer space for survivors to feel empowered by speaking up and reclaiming their victimhood. And that’s led us here. Of the 46 women who have come forward to accuse Cosby, we spoke to 35 of them — “a sorrowful sisterhood” of women united by their dark experiences, steadfast in their resolve to remain silent no more. Read more: nymag.com/cosby-women. ????: Amanda Demme

A photo posted by New York Magazine (@nymag) on

Jul 26, 2015 at 6:05pm PDT