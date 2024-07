1 z 17

W miniony weekend w Kielcach odbyła się kolejna edycja imprezy Off Fashion, która ma na celu wyłonienie zdolnych projektantów. XV Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion był w tym roku niezwykły. Po pierwsze: w jego półfinałach wzięła udział rekordowa liczba projektantów, po drugie do finału zostały zakwalifikowane aż 23 kolekcje, a po czwarte: wszyscy jurorzy byli zgodni, że poziom prac był wyjątkowy.

Wśród gości imprezy pojawiło się wielu znakomitych gości: Dorota Wróblewska, duet Paprocki i Brzozowski, Mariusz Przybylski, Marcel Sabat i wiele innych. Gościem muzycznym był zespół Elektryczne Gitary, a imprezę poprowadzili Paulina Chylewska i Mateusz Szymkowiak.