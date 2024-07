1 z 7

To pechowy piątek dla Małgorzaty Rozenek-Majdan. Jej samochód został odholowany! Co się stało? Wygląda na to, że piękne auto gwiazdy TVN i żony Radosława Majdana popsuło się i dlatego odjechało na lawecie. Prowadząca takich programów jak "W dobrym stylu" czy "Projekt Lady" została na razie bez swojego wielkiego SUV-a - Audi Q7.

Małgorzata Rozenek-Majdan nie musi się jednak martwić, że nie będzie miała czym teraz jeździć. W garażu gwiazdy TVN czeka na nią drugie auto, równie stylowe audi. Zobaczcie ZDJĘCIA!

Zobacz także: Jacek Rozenek skomentował udział Małgorzaty i Radka w "Azja Express"! Trzymał za nich kciuki?