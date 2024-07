Odeta Moro potwierdza: stan zdrowia Michała Figurskiego powoli się normuje! Dziennikarka udzieliła wywiadu w "Dzień dobry TVN", w którym opowiedziała o rehabilitacji Figurskiego. Choć Michał szybko nie wróci do pracy i nadal przebywa w szpitalu, to wszystko wskazuje na to, że dziennikarz ma się coraz lepiej!

Odeta Moro o zdrowiu Michała Figurskiego

Michał Figurski trafił w ciężkim stanie do szpitala we wrześniu po tym, jak pękł mu krwiak w mózgu. Zanim w pełni wróci do zdrowia, czeka go długa rehabilitacja, lecz widać już postępy. Odeta Moro zdradziła, jak Michał walczy o powrót do pełnej sprawności. Wspierają go w tym przyjaciele:

Jest bardzo pracowity, ale to potrwa jeszcze długi czas. Ma przy sobie mnóstwo przyjaciół. Wiele osób mu kibicuje. Ci którzy gotują, przynoszą mu jedzenie, żeby się wzmocni. Ci, którzy pracowali nad jego karierą, pracują, żeby fajnie mówił. On ma tak wielką siłę walki, tak ciężko pracuje po kilka godzin dziennie, że mam nadzieję, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli zobaczyć, jak wraca do rzeczywistości.

Odeta potwierdziła, że najgorsze już minęło. Zarówno ona, jak i córka Michała - Sonia, są dobrej myśli:

Cieszę się każdym drobiazgiem, każdym małym kroczkiem do przodu. Sonia też odetchnęła.

A sam Michał? Podobno nie interesuje się tym, co piszą o nim tabloidy i skupia się wyłącznie na pracy nad pełnym powrotem do zdrowia:

Michał podejmuje decyzje sam za siebie, śmieje się z tego, co czasem gazety wypisują. On ma teraz tak dużo zajęć, które pozwolą mu stanąć na nogach, że zajmuje się tylko sobą, a nie tym co się dzieje na zewnątrz.

Michałowi życzymy zdrowia i trzymamy za niego kciuki!

Michał Figurski we wrześniu trafił do szpitala z pękniętym krwiakiem mózgu