Odeta Moro i Michał Figurski przed laty tworzyli udaną parę. Niestety stosunkowo niedawno ich relacja rozpadła się, a dziennikarz już znalazł sobie nową ukochaną. Razem pokazali się na jednej z premier filmowych. Zobacz: Figurski z nową dziewczyną na salonach. Ukochana dziennikarza błysnęła biustem

Dziennikarka i dziennikarz doczekali się córki, która już ma sprecyzowany plan na życie. Sonia chce zostać aktorką i poczyniła już ku temu pierwsze kroki. Dziewczynka poprosiła rodziców, aby wozili ją na zajęcia teatralnego do jednego z warszawskich teatrów. Okazuje się, że w Rampie gra ona jedną z głównych ról i jest przeszczęśliwa. Ponadto występuje w jednym z programów w stacji telewizyjnej dla dzieci Disney Chanel.

Odeta Moro podkreśla jednak, że nie wyobraża sobie, aby talent jej córki mógł przekroczyć pewne granice takie jak udział w programie "Mali Giganci":

To jest talent show, a ona chyba nie jest stworzona do takich programów. Ona ma wybraną swoją drogę, ona wie, co chce i nie czułaby się dobrze, prezentując przed komisją i będąc ocenianą.