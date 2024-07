Konkurs Eurowizji przyniósł Polakom więcej wstydu niż dumy. Oprócz Edyty Górniak i Ich Troje żaden z naszych reprezentantów nie został doceniony na tym festiwalu. Zwłaszcza ostatnie lata należały do najgorszych - mało znani artyści (Magdalena Tul, Marcin Mroziński?), mało przebojowe piosenki i brak zainteresowania TVP promowaniem naszych reprezentantów.

- TVP nie zaangażuje się w Eurowizję 2012 - przeczytaliśmy na Facebooku TVP.

W Eurowizji udział braliśmy od siedemnastu lat. Zaczęło się od 1994 roku, kiedy to Edyta Górniak wyśpiewała drugie miejsce z piosenką "To nie ja". Później już tak kolorowo nie było. Jedynie Ich Troje dało cień nadziei na zwycięstwo - w 2003 roku uplasowali się w top10 (na miejscu 7). Najgorszy wynik "osiągnęliśmy" w maju br. Reprezentująca nas wokalistka programu "Jaka to melodia?", Magdalena Tul, poległa już w pierwszym półfinale.

Telewizja Polska najwyraźniej miała dość finansowania kolejnych kompromitacji naszego kraju i podjęła decyzję, że w przyszłym roku polskiej piosenki Europa nie usłyszy. Ciekawe czy w Baku ktoś zatęskni za nami? Sądząc po ostatnim miejscu Magdaleny Tul raczej nie...

