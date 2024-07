Na początku czerwca w warszawskim klubie "BANK" odbyła się uroczysta premiera pierwszego albumu Tomka Luberta "Z miłości do muzyki". Muzyk, który do tej pory współpracował z największymi gwiazdami w naszym kraju, zdecydował się wreszcie na wydanie solowego krążka i zaprosił do współpracy nad nim największe polskie gwiazdy. Duety zamieszczone na krążku mają ogromną szansę stać się hitami wakacji. Przypomnijmy: Doda, Honey i Farna nagrały swoje hity na lato. Który najlepszy?

Na pierwszy singiel promujący wydawnictwo nie wybrano utworu nagranego z Dodą, który cieszy się ogromną popularnością wśród fanów zespołu Virgin. Lubert zdecydował się "Raj będzie nasz", który śpiewają Nika, Marcin Spenner i Antek Smykiewicz. Niedawno w sieci pojawił się teledysk do niego. Gościnnie pojawił się w nim sprawca całego zamieszania.

Jak wam się podoba?

Gwiazdy na premierze płyty Tomka Luberta: