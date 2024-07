Natalia Nykiel pochwaliła się swoim najnowszym teledyskiem do piosenki "Error". Artystka, która rozpoczęła swoją karierę muzyczną w programie "The Voice of Poland" znowu ma szansę podbić listy przebojów. Jej hit "Bądź duży" nuciła cała Polska - czy tak też będzie w przypadku jej najnowszego utworu "Error"?

Klip do piosenki utrzymany jest w klubowym klimacie, a sama Natalia prezentuje się w nim świetnie. Za tło służy zaś... Warszawa.

Natalia zachwyciła swoim debiutanckim albumem "Lupus Electro". Zachwycali się nim zresztą nie tylko fani. Ostatnio chwalił ją m.in. Robert Kozyra. Jak będzie tym razem?

Zobaczcie najnowsze dzieło Natalii Nykiel. Podoba Wam się teledysk?

Teledysk Natalii Nykiel do piosenki "Error".

Czy Natalia Nykiel znowu podbije listy przebojów?

Młoda artystka pokazała swój najnowszy klip.