Robert Kozyra ostatnio rzadko udziela się w show-biznesie. Dziennikarz i krytyk muzyczny nadal ma jednak coś do powiedzenia o muzyce. Co ciekawe, byłu juror "Mam talent!" nie ma dobrego zdania o Michale Szpaku, naszym reprezentancie na Eurowizji w Szwecji. Co powiedział?

Reklama

Michał Szpak, nie to w ogóle mnie nie interesuje. Uważam, że to jest wydmuszka. Życzę mu powodzenia na Eurowizji, ale to nie są moje klimaty - powiedział Kozyra wywiadzie z Mateuszem Hładkim.

Robert Kozyra nie ceni też samego konkursu Eurowizji. Za to docenia młodych nowych wykonawców na polskiej scenie muzycznej. Między innymi Sarsę i Natalię Nykiel, choć myli nazwisko tej drugiej i nazywa ją Nikiel :).

Sarsa i Natalia Nikiel to są bardzo dobre produkcje. Myślę, że w ich przypadku to jest coś wartościowego w takim popie, który nie che być popem - komentuje Kozyra.

Co teraz porabia Robert Kozyra? Zobaczcie wywiad. A my przypominamy, że dziś drugi półfinał konkursu Eurowizji 2016! Michał Szpak śpiewa jako drugi w kolejności. Dlatego lepiej nie przegapić koncertu, który zaczyna się o 21.00 i będzie transmitowany przez TVP1.

Zobacz także: Michał Szpak boi się drugiej pozycji startowej? "Wiem, że nie jest najlepsza" WIDEO

Zobacz także

Michał Szpak występuje dziś w 2. półfinale Eurowizji 2016. Czy przejdzie do finału?

Reklama

Robert Kozyra raczej nie wierzy w wygraną Michała Szpaka.