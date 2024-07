Reklama

Maciej Maleńczuk to jeden z najbardziej kontrowersyjnych artystów w naszym kraju. Udało mu się osiągnąć ogromny sukces mimo, że rzadko pojawia się na salonach oraz nie boi się wyrażać kontrowersyjnych wypowiedzi oraz stanowisk. Być może właśnie to pomogło mu zdobyć uznanie w branży i wśród słuchaczy. Przypomnijmy: Maleńczuk lubi od czasu do czasu dostać w twarz

Teraz czołowy skandalista przypomniał o sobie w najnowszym teledysku do utworu "Teczowa swasta" w którym wywija tęczową swastyką i namawia bo jej spalenia. Jest to odniesienie do ostatnich wydarzeń związanych z tęczą na pl. Zbawiciela, która jest regularnie palona przez narodowców i odbudowywana przez środowiska homoseksualne. Dla własnego bezpieczeństwa, Maleńczuk przed publikacją wydał oświadczenie w którym jasno zapewnił, że symbole użyte w teledysku służą pojednaniu społecznemu.

Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing oświadczają, że są pacyfistami. Nie nawołujemy do nienawiści, separatyzmu, homo i ksenofobii, oraz żadnego rodzaju rasizmu. Jest to pokojowy akt artystyczny, i jako taki powinien być odbierany. Szanowna Polko i Szanowny Polaku. Zwracam się do Was słowem i pieśnią. Za chwilę odbędą się kolejne igrzyska pod Warszawską Tęczą. Jak to będzie wyglądało - można sobie wyobrazić. Chciałem czekać i wypuścić pieśń po wydarzeniach, które nastąpią. Jednak dręczony mnóstwem wizji i omamów, pośród których widziałem ludzi przykutych do stelażu łańcuchami i innych, którym nie drgnęła ręka, by chlusnąć z kanistra - wołam już dziś - nie podejmujcie tych dramatycznych decyzji. Krzyże płonęły, płonęli ludzie w Tybecie, sierp i młot wciąż płonie na Wschodzie, takoż Półksiężyc i Gwiazda Dawida wciąż płoną siejąc chaos i rozpacz. Tęcza nie jest tego warta, a Warszawa... cóż, i Ona płonęła nie raz. Swasta nie boi się ognia - niech ona płonie. - czytamy.

