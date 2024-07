Margaret, Ewelina Lisowska oraz Sarsa pojawiły się w nowym teledysku Ewy Farnej do piosenki "Na ostrzu", który można oglądać już na Youtubie! Jak wokalistki wypadły w klipie swojej koleżanki? Czy singiel "Na ostrzu" ma szansę stać się wakacyjnym hitem?

Reklama

Nowy teledysk Ewy Farnej z Sarsą, Lisowską i Margaret

Piosenka "Na ostrzu" pochodzi z płyty “Winna”. Co ciekawe, tekst do utworu Ewa Farna napisała wraz z... Sarsą! Panie przyjaźnią się i lubią ze sobą współpracować. Teledysk do piosenki "Na ostrzu" powstał w Warszawie. Ewa Farna wygląda w nim zachwycająco! Będzie hit?

Zobaczcie!

Zobacz także

Zobacz także: Wow, ale zmiana! Ewa Farna wrzuca swoją fotkę… Naprawdę wyraźnie schudła

Nowy teledysk Ewy Farnej - Na ostrzu.

Ewa Farna w nowym teledysku.

Wystąpiła w nim m.in. Margaret.

Tekst piosenki "Na ostrzu" Ewy Farnej:

Z każdym krokiem

Z każdą chwilą

Wiem, że już nam nie zabronię

Wspólne szczęście wezmę siłą

Za taką przemoc chętnie odpowiem

Nie każ mi wybierać inaczej

Bo czuję, że źle wybiorę

Wiem, że nóż się tępi, psuje

Na ostrzu stańmy, pulsuje krew

ref.:

Zróbmy coś, zanim skończy się dzień

Zanim przejdzie nam chęć, nóż otępiały jest

Niech szarpie nas na strony obie

To uczucie nowe

Nie chcę nudy w Tobie

Ze mną chodź

Zaostrzyć to

Miłość ta wymaga pracy

Ostrzyć mamy się od nowa

Bo nie spisuję nas na straty

Połowy obie chcemy zachować

W kolejce do spełniania czekając

Nasze gwiazdy nie spadają

Nie mają nic do powiedzenia

Ciągle więcej od nas wymagają

ref.:

Zróbmy coś, zanim skończy się dzień

Zanim przejdzie nam chęć, nóż otępiały jest

Niech szarpie nas na strony obie

To uczucie nowe

Nie chcę nudy w Tobie

Ze mną chodź

Zaostrzyć to

Czas tępi nas jak nóż, co tnie powietrze

O wszystko trzeba dbać by trwało wiecznie

Tak ostra krawędź, już na stałe nie jest nic

Prócz nas

Ze mną chodź

Zaostrzyć to

Ze mną chodź

Reklama

ref.:

Zróbmy coś, zanim skończy się dzień

Zanim przejdzie nam chęć, nóż otępiały jest

Niech szarpie nas na strony obie

To uczucie nowe

Nie chcę nudy w Tobie

Ze mną chodź