Ewa Farna wydaje nową płytę i nagrywa teledysk do piosenki "Na Ostrzu". Na planie teledysku gościła kamera Dzień Dobry TVN, a Ewa Farna zdradziła, że w show-biznesie przyjaźni się z Eweliną Lisowską i z... Sarsą. Okazuje się, że to Sarsa napisała trzy utwory na nową płytę Ewy! Piosenkarka, znana z przeboju "Naucz mnie", poznała się z Farną w Czechach, kiedy zaczęły pracować nad płytą młodej gwiazdy. A jak ta współpraca się nawiązała?

Z Sarsą znamy się bardzo długo. Spotkałyśmy się przed całym jej sukcesem u mnie w domu w Pradze, kiedy przyjechał szwedzki producent i pisałyśmy razem utwory. Chciała nam pokazać nad czym pracuje i puściła nam co szykuje i to był ten teraz puszczany nieziemski mega hit. Ja jej kibicuje, ona jest petarda jeśli chodzi o pomysły. Ja siedziałam i mówiłam: chodźmy na obiad, kawę na luzie, a ona ciągle te pomysły rzucała. Podziwiam to i myślę, że staram się tworzyć, ale ona po stronie autorskiej jest o wiele bardziej dojrzała niż ja. Ja długo śpiewam, ale tworzenie utworów to inna kategoria jednak - powiedziała w Dzień Dobry TVN Ewa Farna.