Doda triumfowała na gali BAMA MUSIC AWARDS 2016 w Hamburgu! Artystka otrzymała aż dwie statuetki - dla najlepszego polskiego artysty oraz za najlepszy teledysk roku - "Nie pytaj mnie". Na scenie zaprezentowała zaś nowy singiel zespołu Virgin, który wznawia swoją działalność. Piosenka "Hard Heart" będzie promowała film "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Jak Wam się podoba nowy singiel Dody i Virgin?

Nowy singiel Dody i Virgin!

Virgin wraca na scenę po prawie 10 latach. Zespół zawiesił swoją działalność w styczniu 2007 roku, a wówczas Doda rozpoczęła karierę solową. Teraz wraz z Tomkiem Lubertem postanowili reaktywować grupę. Ich pierwszym singlem jest utwór "Hard Heart" do którego powstał już teledysk z udziałem m.in. Tomka Oświecińskiego. Doda po raz pierwszy wykonała ten singiel na żywo na gali Bama Music Awards 2016 w Hamburgu, czyli przed światową publicznością. Mimo, że gala rozpoczęła się z ogromnym opóźnieniem, fani artystki wytrwali do końca. Choć singiel "Hard Heart" na razie budzi skrajne emocje, już wiadomo, że końcówka roku będzie należała do niej:

Kochani!!!! Dziękuję za głosy! Udało się!!! Mamy dwie nagrody ❤️

Best Polish Female Act i Best Video za "Nie Pytaj Mnie" - pisze Doda.

Posłuchajcie piosenki "Hard Heart" na żywo na gali BAMA MUSIC AWARDS!

Nowa piosenka Dody i Virgin na żywo na niemieckiej gali.

Doda w bardzo seksownym stroju na gali Bama Music Awards.

Doda otrzymała aż 2 nagrody na niemieckiej gali w Hamburgu!

Doda długo przygotowywała się na premiera nowego singla Hard Heart!