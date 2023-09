Doda promuje swój nowy program "Doda. Dream Show" na ramówce Polsatu. To wielki dzień dla wokalistki. Wraz z prezentacją reality show ruszyła również sprzedaż biletów na pierwsze dwa koncerty w Warszawie. Jak już nie raz podkreślała Doda "Dream Show" to spełnienie jej marzeń i jest wdzięczna, że może je szykować we współpracy z telewizją Polsat. Zobaczcie, jak prezentowała się Doda podczas jesiennej ramówki Polsatu. Doda na jesiennej ramówce Polsatu 2023 Doda na dobre wróciła do telewizji. Po sukcesie "Doda. 12 kroków do miłości" i furorze, jaką zrobiła w "Love Island", gościnne wcielając się w prowadzącą, nowy program to była tylko kwestia czasu. Tym razem wokalistka mogła się jednak skupić na tym, co naprawdę wypełniło jej życie na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, czyli muzyce i tworzeniu show na scenie. "Doda. Dream Show" będzie zwieńczeniem wielotygodniowej pracy Dody, artystów i rzemieślników dopracowujących każdy szczegół scenografii i choreografii, które widzowie będą mogli podziwiać już jesienią zarówno na antenie Polsatu jak i na koncertach. Przygotowania nie były łatwe, a Doda wylała nie jedną łzę. Trudno się dziwić, podczas tego przedsięwzięcia nie ma miejsca na półśrodki. Tuż przed ramówką Polsatu Doda wyznała, że przeżywa trudne chwile. Nawiązała do plotek, które pojawiają się w mediach na temat statusu jej związku z Dariuszem Pachutem i poprosiła o uszanowanie jej pracy i nie dopytywanie o życie prywatne. Doda przez lata w show-biznesie i bezlitosne zainteresowanie jej rozterkami sercowymi nauczyła się grubą nicią oddzielać życie prywatne o zawodowego. Chociaż nie jest łatwo, dzisiaj postanowiła, że nic nie zakłóci jej radości z konferencji inaugurującej m. in. jej "Doda. Dream Show". Zobaczcie, jak prezentowała się na wydarzeniu. Zobacz...