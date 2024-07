Olga Bołądź to jedna z najlepszych aktorek młodego pokolenia. Dla każdej roli jest skłonna do poświeceń. Niedawno postanowiła ogolić głowę na łyso, aby wypaść wiarygodniej w nowym obrazie, który odniósł spory sukces. Przypomnijmy: Olga Bołądź ogoliła głowę! Już nie wygląda tak seksownie

Już niedługo Olgę i masę innych gwiazd zobaczymy w nowym serialu Polsatu - "Żony więźniów". Jest to polska wersja serialu BBC „Prisoners’ Wives”, która opowiada o kobietach, których partnerzy odsiadują wyroki. W Anglii odniósł on ogromu sukces:

Pierwowzór tego serialu, czyli „Prisoners’ Wives”, miał premierę na BBC w zeszłym roku. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie polski tytuł. Jest to serial o kobietach, których mężczyźni trafiają do więzienia. Ja jestem bohaterką, która ma małe dziecko, urodziła je bardzo wcześnie, teraz ten synek chodzi do szkoły i żeby jej dziecko miało mamę, to jej facet idzie za nią do więzienia - mówi Olga w rozmowie z lifestylenewseria.pl