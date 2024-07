Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest jednym z największych hitów Polsatu. Sukces pierwszej edycji, gdzie bezkonkurencyjna okazała się Katarzyna Skrzynecka, był ogromnym zaskoczeniem dla całej stacji. Nina Terentiew podobno długo wahała się, czy zaryzykować i dać szansę na produkcję tego show w Polsce. Przypomnijmy: Terentiew długo nie chciała dać szansy "TTBZ". Przekonał ją jeden próbny występ

Już niedługo ruszy druga edycja "TTBZ", a tymczasem konkurencyjna Dwójka zastanawia się nad nowym programem, który w swojej formule zbliżony jest do show Polsatu. Mowa o "The Ultimate Entertainer" realizowanym w 2012 roku dla norweskiej stacji NRK. W tym programie mają występować popularni wokaliści, którzy każdym odcinku będą śpiewać piosenki z różnych muzycznych stylów, m.in. popu, rocka, jazzu, dance czy R&B, walcząc o tytuł „The Ultimate Entertainer” (najlepszego artysty) oraz nagrodę pieniężną. W odróżnieniu od "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z programu co tydzień odpadałby jeden z artystów, a w jury zasiadłyby tylko 3 osoby.

Dyrektor TVP2 Jerzy Kapuściński w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl mówi:

Pracujemy nad różnymi formatami muzycznymi. Ewentualna emisja takiego programu nastąpi dopiero w przyszłym roku. Możliwe, że wiosną - mówi szef Dwójki

