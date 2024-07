Do premiery drugiego teledysku Mariny Łuczenko promującego jej debiutancką płytę "HardBeat" pozostało już tylko kilka dni. Gwiazda po czasie spędzonym na planie i produkcji postanowiła ugasić pragnienie fanów i w końcu pochwalić się trailerem, którego premiera już jutro w "Pytaniu na śniadanie". Ekipa AfterParty.pl spotkała wczoraj Marinę na letniej imprezie Vivy.

Łuczenko zdradziła nam co zobaczymy w nowym teledysku. Okazuje się, że zapowiada się kontrowersyjne wideo, w którym Marina wcieli się w niegrzeczną postać.

- Myślę, że ten klip wzbudzi mnóstwo kontrowersji. W moim klipie odgrywam pewną postać i to, co robię w klipie niekoniecznie robię na co dzień. Będzie to zabawa, która nie koniecznie ma dobre skutki - powiedziała Marina w rozmowie z AfterParty.pl.