W jednym z wywiadów sprzed kilku miesięcy Michał Piróg przyznał, że w maju zeszłego roku rozstał się ze swoim dotychczasowym facetem. Dodał jednak, że obecnie z kimś się spotyka, ale nie chce zapeszać. Okazało się, że choreograf widuje się z przystojnym tancerzem. Przypomnijmy: Piróg ma nowego chłopaka. Wiemy kim jest tajemniczy przystojniak

Piróg początkowo nie komentował doniesień, sugerując jedynie za pośrednictwem Facebooka, że jego wspólne zdjęcia z tancerzem to trochę za mało, aby media mogły przypisywać im związek. Teraz jednak zabrał głos w "Super Expressie". W rozmowie z tabloidem przyznał, że informacje o jego związku z Jurijem skomplikowały sytuację zawodową chłopaka. Choreograf mówi wprost, że jest mu przykro z powodu zaistniałej sytuacji.



W zasadzie miałem nie zabierać głosu. Ale chciałbym, by media, pisząc o kimkolwiek, pomyślały, że mogą doprowadzić do tego, że ta osoba może mieć potem problemy w pracy i mogą jej zrobić dużą krzywdę. Bo idąc za tym tropem, można mnie powiązać z każdą osobą, z którą jestem na zdjęciu, i to jest trochę przykre, że nikt nie myśli o tym, jakie kogoś mogą spotkać konsekwencje. Bardzo mi przykro... - ubolewa w "Super Expressie".