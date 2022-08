Blanka Lipińska sfotografowana z nowym partnerem! Skomentowała doniesienia o związku

Blanka Lipińska ogłosiła w mediach społecznościowych zaskakującą decyzję, którą podjęła w związku ze swoim bestsellerem "365 dni". Po trzech latach od premiery, która obyła się w lipcu 2018 roku gwiazda zdecydowała się zakończyć ten etap i już zapowiada nowy projekt. Wygląda na to, że teraz Blanka Lipińska ma zamiar podbić świat filmu... Blanka Lipińska ostatecznie zamknęła za sobą etap "365 dni"! Blanka Lipińska trzy lata temu wywołała w Polsce niemałe kontrowersje książką erotyczną " 365 dni" , która błyskawicznie trafiła na listę bestsellerów. Potem przyszedł czas na kolejne części: "Ten dzień" oraz " Kolejne 365 dni ". Na tym nie skończyła się przygoda z "365 dni", bo Blanka Lipińska zdecydowała się na ekranizację hitu, który mimo krytycznych opinii podbił serca widzów nie tylko w Polsce , ale na całym świecie za sprawą Netflixa . Teraz ten etap dobiegł końca, o czym informuje sama Blanka Lipińska! Bardzo bałam się tej chwili… Już dwa lata temu kiedy zaczynaliśmy kręcić pierwszą cześć, ja myślałam o dzisiejszym dniu. Chciałam by nigdy nie nadszedł…ale jest. Cóż…wszystko co ma początek, musi mieć i koniec. Dziś zamykam etap 365 dni. - wyznała szczerze Blanka Lipińska. Blanka Lipińska ma już plany na przyszłość i teraz planuje zająć się filmem: 365 dni to przede wszystkim książki, częściowo przeniesione na ekran. Moja i TYLKO moja historia zapisana jest na kartkach w trzech tomach. Ale to właśnie film stał się dla mnie nową, wielką miłością, którą planuje pielęgnować. Zobacz także: Mama Blanki Lipińskiej szczerze, nie tylko o córce: "Zostałam wezwana do szkoły, bo wbiła nożyczki koledze" Blanka...