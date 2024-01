"Taniec z gwiazdami" już wiosną 2024 wróci na antenę. Już teraz jest jasne, że w programie będzie sporo zmian - zwłaszcza w składzie jurorskim. Ze "starej" ekipy ma pozostać tylko Iwona Pavlović. Kto zatem zasiądzie obok niej i będzie oceniał uczestników? W mediach właśnie pojawiły się pierwsze, zaskakujące wieści na ten temat!

Kto w jury nowej edycji "Tańca z gwiazdami"?

Fani "Tańca z gwiazdami" nie ukrywają, że są mocno zaskoczeni zmianami, jakie mają zajść w programie. Przypomnijmy, że w ciągu kilku ostatnich dni dowiedzieliśmy się o odejściu ze składu jurorskiego aż trzech gwiazd - Michała Malitowskiego, Andrzeja Piasecznego oraz Andrzeja Grabowskiego. W programie z dawnego jury ma pozostać jedynie Iwona Pavlović.

A kto zatem może zastąpić Malitowskiego, Grabowskiego i Piasecznego? Portal Plotek.pl właśnie przekazał, że z uzyskanych przez nich informacji wynika, iż skład jurorski prawdopodobnie zasili były prowadzący "Dzień Dobry TVN", Filip Chajzer!

To jednak nie koniec rewelacji, bo podobno produkcja show rozważa też, aby w jury pojawił się uwielbiany tancerz z programu. Pod uwagę podobno brany jest... Rafał Maserak!

W tym miejscu warto jednak podkreślić, że na ten moment nie są to żadne oficjalne informacje, dlatego z niecierpliwością czekamy na wieści w tym temacie od produkcji show. Jeżeli jednak te doniesienia się potwierdzą, to co sądzicie o takim składzie jurorskim? Będziecie oglądać taki odmieniony "Taniec z gwiazdami"?

Przypomnijmy też, że w mediach pojawiły się również pierwsze wieści o uczestnikach nowej edycji programu. Według medialnych doniesień prawdopodobnie zobaczymy w niej między innymi Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Roksanę Węgiel czy Dagmarę Kaźmierską.