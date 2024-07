22 z 35

Corine de Farme - Płyn micelarny do demakijażu twarzy i oczu

Płyn do demakijażu twarzy i oczu, odpowiedni do każdego rodzaju cery, również wrażliwej. Zawiera micele - kuliste struktury, które absorbują tłuszcz i skutecznie oczyszczają cerę usuwając makijaż i wszelkie zanieczyszczenia. Płyn działa szybko, dokładnie i delikatnie. Nie wymaga zmywania wodą. Nie pozostawia na skórze tłustego filmu ani uczucia napięcia. Może być stosowany do demakijażu oczu także przez osoby noszące szkła kontaktowe. Wzbogacony w wyciąg z Piwonii o właściwościach tonizujących i odświeżających zapewnia skórze uczucie nawilżenia, świeżości i ukojenia.

Cena ok. 11 zł / 200ml