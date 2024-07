To już pewne! Do grona jurorów "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oficjalnie dołączają Stefano Terazzino oraz... Justyna Steczkowska! Na Instagramie artystki pojawiło się pierwsze wspólne nagranie z tancerzem, z planu show. Wierni fani tej pary doskonale pamiętają zaś, że 17 lat temu ścieżki Justyny i Stefano przecięły się na planie "Tańca z Gwiazdami"!

Steczkowska i Terrazzino znów razem!

Co edycja, to rewolucja - tak w skrócie można podsumować wszelkie zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie zdążyli się już więc przyzwyczaić m.in. do rotacji jurorów! W nadchodzącym, 21. sezonie z tym stanowiskiem pożegnał się Robert Janowski, którego zastąpił Stefano Terazzino. Produkcja zdecydowała jednak, że sędziów będzie aż czterech! Obok Stefano, Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego zobaczymy... Justynę Steczkowską! Nieoficjalne informacje na temat udziału diwy w hicie Polsatu pojawiły się już kilka tygodni temu, teraz sama artystka już się z tym nie kryje. Jakiś czas temu pokazała nagranie z planu, na którym oznaczyła stację Polsat.

Ale to nie wszystko!

Na kolejnej relacji na InstaStories Justyna Steczkowska jest już w towarzystwie Stefano Terrazzino! Gwiazda dodała krótki, ale wymowny komentarz:

Kochani, a my znowu razem

Justyna w ten sposób nawiązała oczywiście do swoich występów w "Tańcu z Gwiazdami". Wraz ze Stefano Terrazzino pojawili się w 6. edycji hitowego show w 2007 roku (emitowanego wówczas w TVN), dotarli aż do samego finału, ostatecznie zajmując drugie miejsce.

A kogo będą oceniać jurorzy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Znani są już wszyscy uczestnicy 21. serii show. Będą to Aleksander Sikora, Kuba Szyperski, Barbara Wypych, Bartek Wrona, Joanna Osyda, Reni Jusis, Damian Kret oraz Patricia Kazadi. Z kolei nową prowadzącą została Agnieszka Hyży, która w tej roli zastąpi Macieja Dowbora. W programie zobaczymy także Macieja Rocka.

Cieszą Was te zmiany?