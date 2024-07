Jeżeli chcesz wyglądać modnie, zobacz co wybierają trendsetterki! Księżna Kate, Rosie Huntington-Whiteley i Kendall Jenner świetnie znają najnowsze trendy i wybierają te, które najbardziej pasują do ich osobowości. Kate przepięknie wygląda w sukience nude, Rosie w gorącym różu, a Kendall w szarych dżinsach z wysokim stanem. Dobrałyśmy im kolory lakierów, które idealnie podkreślają ich stylizacje. Zobacz, czy ci się podobają!

Klasyka w nowej odsłonie:

eastnews

Stylizacje w kolorze nude pięknie podkreślą urodę księżnej Kate. Kolor jej sukienki to hit sezonu! Pudrowy róż najlepiej wygląda w zestawie z... manicurem nude. To właśnie taki Kate najchętniej wybiera na oficjalne wyjścia. Jest nie tylko modny, ale i bardzo praktyczny. Nie rzuca się w oczy, a zawsze podkreśla urodę dłoni. Możesz zrobić go sama w domu. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni lakier. Taki, który w jednej buteleczce ma bazę pod lakier, wzmacniającą odżywkę, preparat przyspieszający wzrost paznokci, top coat, dodatkową ochronę przed ścieraniem i odpryskiwaniem i żelowe wykończenie! Nikt nie uwierzy, że sama zrobiłaś sobie paznokcie!

Materiały Prasowe

Chcesz mieć taki manicure? Użyj lakieru Sally Hansen #230 Nude Now​ - to głęboki, elegancki i super kobiecy odcień taupe.

Gorące owocowe szaleństwo:

eastnews

Gorące odcienie różu, maliny i pomarańczy dodadzą ci energii i sprawią, że będziesz w centrum uwagi. Doskonale wie o tym Rosie Rosie Huntington-Whiteley! W tym zestawie od Balmain zachwyciła na czerwonym dywanie. Jeżeli chcesz zrobić sobie manicure w tych supermodnych odcieniach wybierz lakier wzbogacony o technologię, wykorzystywaną dotychczas w pielęgnacji włosów: wzmacniający kompleks keratynowy, który zapobiega łamaniu się paznokci i odpryskiwaniu lakieru. Nie daj się jesiennej chandrze i już dziś zrób sobie piękny manicure w jednym z tych gorących odcieni. Zaszalej!

Materiały Prasowe

Żeby mieć perfekcyjny różowy manicure użyj lakieru Sally Hansen #546 Get Juiced - to soczysty, koralowy róż. Aż chce się go zjeść!

Nie tylko dla odważnych:

eastnews

Czerń zawsze wygląda dobrze. Jeżeli chcesz być trendy, tak jak Kendall Jenner odsłoń brzuch, załóż dżinsy z wysokim stanem i ciężkie czarne buty. Uważasz, że taka stylizacja jest zbyt skromna? Kurtka z frędzlami ją podkręci! Do tego stroju idealnie pasują granatowe lub zielone paznokcie. To propozycja dla naprawdę odważnych kobiet, które dokładnie wiedzą czego chcą. Nie masz odwagi, żeby zrobić sobie ciemny manicure samodzielnie? Bez obaw! Są lakiery, które nie tylko wzmacniają paznokcie o 64% ale też utrzymują się na nich bez odpryskiwania do 10 dni. Jeżeli malujesz paznokcie ciemnym lakierem przyda ci się pędzelek zapewniający perfekcyjne i niezwykle proste pokrycie kolorem bez smug. To proste!

Materiały Prasowe

Aby uzyskać taki efekt użyj lakieru Sally Hansen #660 Pat on the Black - to subtelny ukłon głębokiej śliwki w stronę bezkresnej czerni!

Jeżeli chcesz zostać trensetterką, wybierz jeden z trzech proponowanych przez nas manicurów, albo po prostu... skorzystaj z nich wszystkich! Nie musisz się ograniczać :)

