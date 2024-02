Już 23 lutego w kinach pojawi się komedia kryminalna "Żegnajcie laleczki". To dzieło reżyserii Ethana Coena, znanego z nietuzinkowych produkcji, które powstało na bazie scenariusza stworzonego we współpracy z jego żoną, Tricią Cooke. Główne role przypadły utalentowanym Margaret Qualley i Geraldine Viswanathan. O czym będzie jego najnowsze dzieło? Jedno jest pewne, na pewno was zaskoczy.

"Żegnajcie laleczki": Nietypowa komedia kryminalna

"Żegnajcie laleczki" to komedia kryminalna nawiązująca do filmów klasy B z przełomu lat 60. i 70. ubiegłego wieku, która opiera się na twórczej relacji małżeństwa filmowców Ethana Coena i Tricii Cooke. Komedia opowiada o Jamie, która opłakuje kolejne rozstanie z dziewczyną oraz o jej za spokojnej przyjaciółce Marian, która zdecydowanie musi zmienić swój styl bycia. Obie znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i zdecydowały, że wycieczka samochodowa dobrze im zrobi. W poszukiwaniu nowego początku dwójka wyruszy w podróż do Tallahassee.

Żegnajcie laleczki mat. prasowe

Zgodnie z uświęconą tradycją kina, kobiety omyłkowo otrzymują samochód, który był przeznaczony do innych celów. To, co zaczyna się jako wycieczka dla przyjemności, staje się o wiele bardziej skomplikowane, gdy ścieżki dziewczyn krzyżują się z parą nieudolnych zbirów i ich sprytnym szefem. Naturalnie podczas podróży pojawiają się pewne konflikty. Ale wraz z upływem czasu i dziwacznymi komplikacjami, które pojawiają się wraz z odkryciem ich nielegalnego ładunku, ich związek zmienia kształt w sposób nieunikniony.

Żegnajcie laleczki mat. prasowe

Film stanowi powrót do pełnometrażowych fabuł dla nagrodzonego Oscarem Coena, który wraz ze swoim bratem Joelem stworzył unikalny zbiór uznanych i lubianych filmów. Przy nowej produkcji "Żegnajcie laleczki" Coen i Cooke ściśle współpracowali nad wszystkimi aspektami produkcji od początku do końca — pomysłami, scenariuszem, produkcją, reżyserią, montażem. Ich wrażliwość zaowocowała zachwycająco niecodziennym filmem, który ma elementy przypominające twórczość braci Coen, ale dzięki Cooke historia ma świeżą perspektywę.

W filmie zobaczymy: Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Pedro Pascala, Colman Domingo, Billa Campa i Matta Damona.

Producentami są: Ethan Coen, Tricia Cooke, Robert Graf, Tim Bevan i Eric Fellner.