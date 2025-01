Paulina Lerch, znana z programu "Top Model", była 21-letnią mieszkanką Będlewa, miejscowości położonej w województwie wielkopolskim. Młoda kobieta była znana w lokalnym środowisku, a jej tragiczna śmierć, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku wywołała ogromny wstrząs wśród mieszkańców. Paulina była osobą, która wiodła normalne życie, aż do dnia, w którym doszło do tragicznego zdarzenia. Śmierć Pauliny Lerch wstrząsnęła mieszkańcami Będlewa i okolic, a fani nie mogli uwierzyć w to, co się wydarzyło. Teraz na jaw wychodzą nowe, szokujące fakty ws. dramatu...

Nowe informacje ws. śmierci Pauliny Lerch z "Top Model". Trudno w to uwierzyć

Śledztwo w sprawie tragicznej śmierci Pauliny Lerch z "Top Model" nadal jest w toku, a właśnie pojawiły się nowe informacje. Według doniesień, służby ustaliły dodatkowe szczegóły dotyczące okoliczności zdarzenia. Jednym z kluczowych dowodów jest broń, którą znaleziono niedaleko miejsca tragedii. Eksperci przeprowadzili badania, by jak najbardziej szczegółowo odtworzyć przebieg zdarzeń z września 2024 roku.

Przeprowadzone śledztwo obejęło szczegółowe badanie miejsca zdarzenia, przesłuchania świadków oraz analizę zebranego materiału dowodowego. Ostatnie odkrycia, w tym znalezienie broni w pobliżu miejsca tragedii, mogą okazać się kluczowe w rozwiązaniu sprawy. Teraz "Fakt" dotarł do informacji nt. tego, że to mąż zmarłej Pauliny Lerch miał chwycić za broń, którą zabił żonę, a następnie siebie:

Sprawca do oddania dwóch strzałów w tylną część szyi żony użył przerobionej broni palnej kaliber 5,6 mm. Zebrane dowody uprawdopodobniają tezę, że po zażyciu przez małżonków narkotyków, mąż użył rewolweru - podaje ''Fakt'', powołując się na słowa prok. Łukasza Wawrzyniaka z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zbrodnia a substancje psychoaktywne. Prokurator wyjaśnia

Jak podkreśla prokuratura, zażycie narkotyków przez Paulinę Lerch i jej męża miało być kluczowym faktem w zbrodni. Prokurator wymienił szereg objawów i skutków ubocznych zażycia takich substancji. Wśród nich znalazła się między nimi zmniejszona świadomość czy halucynacje:

Skutki zażycia 3-CMC mogą obejmować objawy neurologiczne (np. halucynacje, napady padaczkowe, pobudzenie, niepokój, psychozy, zmniejszona świadomość), sercowo-naczyniowe (np. tachykardia, nadciśnienie, ból w klatce piersiowej, zatrzymanie akcji serca) i oddechowe (przyspieszenie i spłycenie oddechu, niewydolność oddechowa) - przekazał ''Faktowi'' prokurator.

Sprawa śmierci Pauliny Lerch i jej męża była o tyle kontrowersyjna, że początkowo nie znaleziono ran postrzałowych, które - jak później ustalono - nie były widoczne ze względu na stopień rozkładu ciał.

