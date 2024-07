1 z 7

Tomasz Oświeciński po raz pierwszy pokazał się ze swoją nową partnerką - Luizą Dorosz. Gwiazdor zabrał ją ze sobą w czwartek do studia "Dzień Dobry TVN", w którym był gościem. Do niedawna nikt nie wiedział o tym, że Tomasz Oświeciński jest w nowym związku, a z żoną rozstał się jakiś czas temu. Teraz jednak nie ma oporów ku temu, aby chwalić się swoim szczęściem. Jakiś czas temu paparazzi przyłapali go z Luizą Dorosz na romantycznym spacerze w parku, gdzie para nie szczędziła sobie czułości.

Prawdopodobnie Luizę Dorosz i Tomka Oświecińskiego połączyła miłość do sportu. Kiedyś wybranka trenera i aktora trenowała koszykówkę, a także odnosiła sukcesy w lekkoatletyce. Później zamarzyła o pracy modelki, dlatego wzięła udział w konkursie Miss Polonia Ziemi Radomskiej. W 2011 roku Luiza wystąpiła w filmie "Wojna żeńsko-męska". Dzisiaj pracuje jako modelka, prowadzi swoją firmę zajmującą się wprowadzaniem na polski rynek suplementów diety i wspiera Tomasza Oświecińskiego. Zobaczcie ich wspólne zdjęcia!

