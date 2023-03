"Love Island 7": Oto nowa uczestniczka show. Kim jest Julia Dylewska? Mamy jej gorące zdjęcia

Do willi "Love Island" weszła nowa piękność - Julia Dylewska. Fani zachwycają się urodą 19-latki i są pewni, że nieźle namiesza w programie. Co o niej wiadomo?

Siódma edycja "Love Island" dopiero co wystartowała, ale widzowie z pewnością nie mogą narzekać na nudę. Do willi co chwila wchodzą nowi uczestnicy, a teraz grono "wyspiątek" zasiliła Julia Dylewska. Już w najbliższym odcinku programu zobaczymy, jak grupa przyjmie nową uczestniczkę, a tymczasem my mamy dla Was jej gorąca zdjęcia oraz kilka informacji na jej temat. Kim jest piękna 19-latka? Sprawdźcie szczegóły.

"Love Island 7": Julia Dylewska nową uczestniczką

Siódma edycja "Love Island" zapowiada się naprawdę emocjonująco, a fani programu piszą wprost, że jak na razie większość uczestników budzi w nich bardzo pozytywne odczucia. Co więcej, już niedługo do "Love Island" wróci dwójka byłych uczestników, którzy z pewnością nieźle namieszają na "Wyspie miłości". Zanim jednak to nastąpi, w programie powitamy Julię Dylewską - piękną blondynkę, która już skradła serca fanów show!

Wystarczyło krótkie nagranie zamieszczone na oficjalnym Instagramie "Love Island", aby fani oszaleli na punkcie pięknej Julii.

- Będzie się działo👏 - Bardzo ładna, a jeśli coś poprawiała to fantastyczna robota. Uroda bez kiczu 🔥 - Pięknaa🔥❤️😍 - ❤️bardzo ładna - Ładna, naturalna dziewczyna - piszą zachwyceni fani.

Co zatem wiadomo o Julii z "Love Island 7"? Ma 19 lat i mieszka w Koszalinie. Na co dzień studiuje zaocznie na kierunku business manager oraz pracuje jako asystent managera studia tańca. Julia spełnia się także w foto modelingu. 19-latka opisuje się jako bardzo otwartą, spontaniczną osobę, która ceni niezależność i szczerość - zawsze mówi prawdę nawet w niewygodnych sytuacjach. W "Love Island 7" Julia chce znaleźć miłość, przeżyć przygodę i nabrać pewności siebie. Myślicie, że jej się to uda? My trzymamy za to mocno kciuki!

Tymczasem zobaczcie gorące zdjęcia Julii, które 19-latka publikuje na swoim Instagramie. Panowie w willi oszaleją na jej widok?