Dzisiaj poznalismy nominację do najbardziej prestiżowych nagród Akdamii Filmowej, Oscarów. Co najważniejsze Polska ma szansę na aż cztery statuetki, ale bez wątpienia największą szansę ma "Ida" Pawła Pawlikowskiego. To ogromny sukces dla polskiej kinematografii. Przypomnijmy: "Ida" nominowana do Oscara! To nie jedyna polska produkcja walcząca o nagrodę

Reklama

Zanim jednak zaczniemy trzymać kciuki za rodzime produkcje, poznajcie pozostałych nominowanych:

Zobaczę pełną listę tegorocznych nominowanych do Oscarów 2015.

FILM



Zobacz także

„Snajper”

„Birdman”

„Boyhood”

„Foxcatcher”

„Grand Budapest Hotel”

„Gra tajemnic”

„Selma”

„Teoria wszystkiego”

„Whiplash”

REŻYSER



Richard Linklater – „Boyhood”

Alejandro González Iñárritu – „Birdman”

Morten Tyldum – „Gra tajemnic”

Bennett Miller – „Foxcatcher”

Wes Anderson – „Grand Budapest Hotel”

AKTOR



Steve Carell – „Foxcatcher”

Bradley Cooper – „American Sniper”

Benedict Cumberbatch – „Gra tajemnic”

Michael Keaton – „Birdman”

Eddie Redmayne – „Teoria wszystkiego”

AKTORKA



Julianne Moore – „Still Alice”

Rosamund Pike – „Zaginiona dziewczyna”

Felicity Jones – „Teoria wszystkiego”

Reese Witherspoon – „Dzika droga”

Marion Cotillard – „Dwa dni, jedna noc”

AKTOR DRUGOPLANOWY



Robert Duvall – „Sędzia”

Ethan Hawke – „Boyhood”

Edward Norton – „Birdman”

Mark Ruffalo – „Foxcatcher”

J.K. Simmons – „Whiplash”

AKTORKA DRUGOPLANOWA



Patricia Arquette – „Boyhood”

Laura Dern – „Wild”

Emma Stone – „Birdman”

Keira Knightley – „Gra tajemnic”

Meryl Streep – „Tajemnice lasu”

SCENARIUSZ ORYGINALNY



Wes Anderson – „Grand Budapest Hotel”

Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo – „Birdman”

Richard Linklater – „Boyhood”

E. Max Frye, Dan Futterman – „Foxcatcher”

Dan Gilroy – „Wolny strzelec”

SCENARIUSZ ADAPTOWANY



Graham Moore – „Gra tajemnic”

Damien Chazelle – „Whiplash”

Jason Hall – „American Sniper”

Anthony McCarten – „Teoria wszystkiego”

Paul Thomas Anderson – „Inherent Vice”

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY



„Mandarynki”

„Ida”

„Lewiatan”

„Mandarynki”

„Dzikie historie”

ANIMACJA



„Jak wytresować smoka 2″

„Pudłaki”

„Wielka szóstka”

„Tale of the Princess Kaguya”

„Song Of The Sea”

DOKUMENT



„Citizenfour”

„Szukając Vivian Maier”

„Last Days in Vietnam”

„Sól ziemi”

„Virunga”

ZDJĘCIA



„Niezłomny”

„Birdman”

„Mr. Turner”

„Ida”

„Grand Budapest Hotel”

MONTAŻ



„Snajper”

„Boyhood”

„Grand Budapest Hotel”

„Gra tajemnic”

„Whiplash”

EFEKTY SPECJALNE



„Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz”

„Strażnicy Galaktyki”

„Interstellar”

„X-Men: Przeszłość, która nadejdzie”

„Ewolucja planety małp”

MUZYKA



Alexandre Desplat – „Grand Budapest Hotel”

Alexandre Desplat – „Gra tajemnic”

Hans Zimmer – „Interstellar”

Gary Yersho – „Mr Turner”

Jóhann Jóhannsson – „Teoria wszystkiego”

PIOSENKA



„I’m Not Gonna Miss You” – „”

„Everything is Awesome” – „LEGO: Przygoda”

„Glory” – „Selma”

„Lost Stars” – „Begin Again”

„Grateful” – „Beyond The Lights”

MONTAŻ DŹWIĘKU



„Snajper”

„Birdman”

„Hobbit”

„Interstellar”

„Niezłomny”

DŹWIĘK



„Snajper”

„Birdman”

„Interstellar”

„Niezłomny”

„Whiplash”

SCENOGRAFIA



„Grand Budapest Hotel”

„Gra tajemnic”

„Interstellar”

„Tajemnice lasu”

„Mr Turner”

KOSTIUMY



„Grand Budapest Hotel”

„Inherent Vice”

„Tajemnice lasu”

„Mr. Turner”

„Czarownica”

CHARAKTERYZACJA



„Foxcatcher”

„Grand Budapest Hotel”

„Strażnicy Galaktyki”

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT



„Crisis Hotline: Veterans Press 1″

„Joanna”

„Nasza klątwa”

„The Reaper (La Parka)”

„White Earth”

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA



„The Bigger Picture”

„The Dam Keeper”

„Feast”

„Me and My Moulton”

„A Single Life”

Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Zobacz: "Ida" bez Złotego Globa! Oto pełna lista nagrodzonych







Reklama

Sowińska w pięknej kreacji na Złotych Globach: