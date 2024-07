Dziś w nocy w Los Angeles odbyło się rozdanie prestiżowych nagród - Złotych Globów 2015. W kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny" na statuetkę miał szansę polski film "Ida" z Agatą Kuleszą w roli głównej. Niestety, polskiemu obrazowi nie udało zdobyć się statuetki. Przypomnijmy: Kolejny sukces "Idy". Światowej sławy reżyser pochwalił film z Kuleszą

Złote Globy to zaraz po Oscarach, najbardziej prestiżowe nagrody w branży filmowej. W tym roku o statuetki walczyło mnóstwo obrazów, które były wielkimi hitami na całym świecie. Oto lista nagrodzonych:

Najlepszy film dramatyczny: Boyhood

Najlepsza komedia lub musical: Grand Budapest Hotel

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym: Eddie Redmayne, Teoria wszystkiego

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym: Julianne Moore, Still Alice

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu: Michael Keaton, Birdman

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu: Amy Adams, Wielkie oczy

Najlepszy aktor drugoplanowy: J.K. Simmons, Whiplash

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Patricia Arquette, Boyhood

Najlepszy reżyser: Richard Linklater, Boyhood

Najlepszy scenariusz: Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo, Birdman

Najlepsza piosenka: Glory, Selma

Najlepsza ścieżka dźwiękowa: Jóhann Jóhannsson, Teoria wszystkiego

Najlepszy film animowany: Jak wytresować smoka 2

Najlepszy film nieanglojęzyczny: Lewiatan

TELEWIZJA

Najlepszy serial dramatyczny: The Affair

Najlepszy serial komediowy lub musical: Transparent

Najlepszy miniserial lub film telewizyjny: Fargo

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym: Kevin Spacey, House of Cards

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym: Ruth Wilson, The Affair

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu: Jeffrey Tambor, Transparent

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu: Gina Rodriguez, Jane the Virgin

Najlepszy aktor w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Billy Bob Thornton, Fargo

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym: Maggie Gyllenhaal, The Honorable Woman

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym: Matt Bomer, Odruch serca

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym: Joanne Froggatt, Downton Abbey

Nagroda im. Cecile'a B. DeMille'a: George Clooney

Serdecznie gratulujemy.

