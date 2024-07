Już 3 sierpnia odbędzie się 12 edycja wręczenia nagród Eska Music Awards. W tym roku gwiazdą wieczoru będzie Nelly Furtado. Wręczenie nagród odbędzie się w Szczecinie w ramach wielkiego żeglarskiego święta, jakim jest finał regat "The Tall Ships Races 2013", podczas którego do Szczecina przypłyną największe i najpiękniejsze żaglowce z całego świata. Gala będzie transmitowana na antenie TVP1.

Właśnie zakończyła się konferencja prasowa z udziałem gwiazd, podczas której poznaliśmy kategorie i nominowanych. Oto pełna lista:

Artystka Roku:

Ewelina Lisowska

Honorata Skarbek

Margaret

Sylwia Grzeszczak

Artysta roku:

Liber

Dawid Podsiadło

Rafał Brzozowski

Robert M

Zespół roku:

Bracia

Enej

LemON

Kreuzberg

Hit roku:

Enej "Tak smakuje życie"

Ewelina Lisowska "W stronę słońca"

LemON "Napraw"

Margaret "Thank You Very Much"

Debiut roku:

Ewelina Lisowska

LemON

Margaret

Natalia Szroeder

Teledysk roku:

Donatan "Nie lubimy robić"

Ewelina Lisowska "W stronę słońca"

Margaret "Thank You Very Much"

Mrozu "1000 metrów nad ziemią"

Najlepszy w sieci:

Dawid Podsiadło

Ewa Farna

Ewelina Lisowska

Sylwia Grzeszczak

Album roku:

Donatan "Równonoc słowiańska dusza"

Enej "Folkhorod"

Ewelina Lisowska "Aero-plan"

LemON "LemON"

Najwięcej nominacji w tym roku zgarnęli: Ewelina Lisowska (6 nominacji), Margaret i Enej (po 4 nominacje). Co ciekawe, w tym roku żadnej nominacji nie otrzymała Jula, która rok temu zgarnęła najwięcej nagród.

Komu kibicujecie? Swoje głosy możecie oddawać na stronie ema.eska.pl.

