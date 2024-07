Kilka dni temu media obiegły zdjęcia z romantycznego spotkania Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. Fani wciąż zastanawiają się, co tak naprawdę łączy byłych (?) ekspartnerów, my postanowiliśmy o to zapytać samego Nikodema. Jego reakcja była dość wymowna...

Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa są parą?

Relacja Nikodema Rozbickiego i Julii Wieniawy należy do tych bardziej tajemniczych w polskim show-biznesie. Choć oficjalnie parą już nie są, to kolejne zdjęcia i publikacje na ich temat mówią zupełnie co innego. Niedawno Rozbicki i Wieniawa zostali przyłapani na czułościach podczas wypadu do opery. Fani uznali, że to oznacza wielki powrót. Jaka jest prawda? O to zapytaliśmy Nikodema Rozbickiego podczas konferencji serialu "Bracia" (emisja od 8 marca w Polsat Go Box). Aktor szybko uciął temat:

Życie jest piękne, kiedy jest trochę w nim prywatności. Mogę Ci pokazać pełen wachlarz emocji mojego Adasia (bohater Nikodema w serialu "Bracia" - przyp. red.), a swój wachlarz zostawię dla siebie - mówi nam Nikodem.

Zobaczcie krótką rozmowę z Rozbickim!

