Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki przyłapani na czułościach. Wrócili do siebie? ZDJĘCIA PAPARAZZI

Jesienią ubiegłego roku Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki ogłosili, że się rozstają. Fani aktorki przyjęli to ze smutkiem, bo gwiazda "Rodzinki.pl" i jej ukochany zdawali się tworzyć bardzo udany związek. Niespodziewanie na gali 30-lecia Polsatu aktorzy pojawili się razem i z ich zachowania można było wnioskować, że znów są razem. Jednak w międzyczasie Julia Wieniawa była widywana z innymi mężczyznami i łączono ją m.in. z piłkarzem Tymoteuszem Puchaczem i artystą Kubą Karasiem. Tym bardziej zaskakiwać mogą jej najnowsze zdjęcia z Nikodemem Rozbickim. Paparazzi przyłapali ich na czułościach.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki znów są razem? Te zdjęcia nie uciszą plotek

Status matrymonialny Julii Wieniawy od pewnego czasu pozostaje pod znakiem zapytania. Aktorka pod koniec października 2022 roku rozstała się z Nikodemem Rozblickim, z którym tworzyła związek przez dwa lata. Było to duże zaskoczenie dla fanów gwiazdy, choć w mediach regularnie powracało pytanie, czy Julia Wieniawa przypadkiem się z kimś nie spotyka. Dotąd aktorka nie komentowała tego czy jest singielką, czy może w jej życiu znów ktoś się pojawił, jednak zdjęcia, na których wraz z Nikodemem Rozbickim nie szczędzą sobie czułości, znów mogą jej fanom dać nadzieję na to, że byli partnerzy do siebie wrócili.

Zobacz także: Julia Wieniawa odpoczywa na Malediwach. Tak gwiazda spędza rajskie wakacje [ZDJĘCIA]

Na nowych zdjęciach widać Julię Wieniawę i Nikodema Rozbickiego, którzy udali się razem do jednego z warszawskich lokali, by spotkać się ze znajomymi. Idą, trzymając się za ręce, a także przytulają i całują. Na części ujęć aktor obejmuje swoją byłą (?) ukochaną. Wygląda na to, że wieczór był bardzo udany a aktorzy spędzili w swoim towarzystwie świetne chwile. Czyżby rzeczywiście znów byli razem?

Zobacz także: Julia Wieniawa po premierze spektaklu "Gra". Jej buty widać z kilometra ZDJĘCIA

Na wieczór w towarzystwie Nikodema Rozbickiego Julia Wieniawa wybrała długi, skórzany płaszcz, pod którym kryła się krótka sukienka. Do tego gwiazda dobrała czarną torebkę oraz kozaki na obcasie w biało-czarną kratę. Aktor prezentował swój klasyczny, nieco artystyczny outfit - miał na sobie zimowy płaszcz do którego zarzucił szalik, a głowę okrył kaszkietem.

Zobacz także: Julia Wieniawa odsłoniła brzuszek na imprezie Polsatu. Gwiazda zaskoczyła swoją stylizacją

Przypomnijmy, że niespełna dwa miesiące temu krążyły pogłoski, że Julia Wieniawa spotyka się z Kubą Karasiem, artystą i byłym parterem Jessiki Mercedes. Gwiazda plotek nie potwierdziła, ale i nie zaprzeczyła. Z kolei na pytanie reportera "Party.pl" o to, jak Julia Wieniawa spędzać będzie walentynki, odpowiedziała wymijająco, nie chcąc poruszać tematu swojego prywatnego życia. Trudno powiedzieć, czy gwiazda "Rodzinki.pl" i Nikodem Rozbicki rzeczywiście do siebie wrócili. Co ciekawe, sama Julia Wieniawa w swoich wypowiedziach utrzymywała wcześniej, że z jej byłym ukochanym obecnie łączy ją tylko przyjaźń.