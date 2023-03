Julia Wieniawa bez humoru spaceruje po Warszawie [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Julia Wieniawa od kilku miesięcy jest szczęśliwą posiadaczką psa rasy Cavapoo. Aktorka została sfotografowana w drodze do jednej z warszawskich restauracji w towarzystwie ukochanego pupila Bowiego. Gwiazda udała się na obiad swoim najnowszym Porsche, z którym ostatnio nie rozstaje się na krok. Zobaczcie tylko te zdjęcia! Julia Wieniawa razem z psem wybrała się do restauracji Aktorka jest w ciągłym biegu - niedawno Julia Wieniawa wydała płytę "Omamy", zaczęła sporo koncertować, realizuje kolejne kampanie reklamowe... Gwiazda zawsze jednak znajdzie czas dla swojego ukochanego pupila. Od kilku miesięcy jest szczęśliwą posiadaczką psa rasy Cavapoo. To szczególnie uwielbiana rasa przez Annę Lewandowską, której suczka Bella nie odstępuje jej na krok . Julia Wieniawa ostatnio odkrywa w sobie także miłość do motoryzacji. Nikodem Rozbicki zdradził, że Julia Wieniawa świetnie radzi sobie w roli kierowcy . Szczególnie, kiedy może cieszyć się prowadzeniem samochodu luksusowej marki Porsche. Zobacz także: Julia Wieniawa zrezygnuje z aktorstwa?! "Zmęczyłam się walczeniem o fajne role". Wywiad dla "Party" Julia została sfotografowana przez paparazzi na jednej z warszawskich ulic, w chwili gdy wychodziła ze swojego Porsche ( którym Wieniawa pokonuje nawet dość krótkie dystanse ). Aktorka razem ze swoim ukochanym psem wybrała się na krótki spacer a następnie do restauracji. Zobacz także: Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki całują się i palą papierosy na ulicy. Zdjęcia paparazzi Julia Wieniawa na ciepłą, letnią pogodę wybrała krótki top na ramiączkach, który okazał się dobrym pomysłem przy okazji ostatnich upałów. Do bluzki w kolorze jasnego fioletu dobrała luźne jeansowe spodnie. Przezroczysta torebka od Chanel za prawie 11 tysięcy złotych na ramieniu Julii...