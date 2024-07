Nieznane fakty z początków małżeństwa Ani i Roberta Lewandowskich! Nie jest tajemnicą, że zarówno Ania Lewandowska, jak i Robert Lewandowski są osobami bardzo religijnymi. Piłkarz jakiś czas temu wziął nawet udział w kampanii "Nie wstydzę się Jezusa" i nie ukrywa tego, że jest osobą wierzącą. Podobnie trenerka, dlatego też zdecydowali się na ślub kościelny, zgodnie z tradycją. Co zrobili tuż po zawarciu związku małżeńskiego?

Nieznane fakty z życia Lewandowskich!

Okazuje się, że para zdecydowała się na wyjazd do Rzymu. Jak możemy przeczytać w "Dobrym Tygodniu" świeżo upieczone małżeństwo chciało się pomodlić za ich wspólną przyszłość. Wówczas na audiencji u papieża Franciszka otrzymali błogosławieństwo. Nie da się ukryć, że czasami Roberta Lewandowskiego przerasta popularność i pójście do kościoła nie zawsze jest sprawą łatwą. Mama Ani Lewandowskiej, Maria Stachurska zdradziła, co wtedy robi Robert:

Czasem Robert dzwoni i mówi: "Mam dziś bardzo ważny mecz", to ja wiem, co mam robić. Jak widać Matka Boża dobrze strzela gole - zażartowała w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Trzymamy kciuki, aby było tak dalej!

Ślub Ani i Roberta Lewandowskich.

Po ślubie para pojechała do Rzymu!

