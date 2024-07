Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories pokazała zaskakujące kadry i poinformowała fanów, że musiała podjąć bardzo trudną decyzję. Wszystko wskazuje na to, że w życiu pięknej prowadzącej "Hotel Paradise" szykuje się prawdziwa rewolucja. Klaudia El Dursi nie ukrywa smutku... Sprawdźcie, co napisała Klaudia El Dursi!

Klaudia El Dursi poinformowała o zmianach w swoim życiu

Klaudia El Dursi od jakiegoś czasu należy do grona najpopularniejszych polskich celebrytek. Dzięki udziałowi w programie "Top Model" zrobiło się o niej naprawdę głośno, a dziś prowadzi randkowe show Telewizyjnej Siódemki, "Hotel Paradise". Nie jest tajemnicą, że oprócz kariery telewizyjnej Klaudia El Dursi prowadzi również własną markę odzieżową.

Niestety, teraz Klaudia El Dursi opublikowała w sieci relację, która może wskazywać na to, że jej przygoda z szyciem ubrań właśnie dobiegła końca.

- No to zamykam pewien etap w moim życiu- napisała gwiazda "Hotelu Paradise".

Czy to oznacza, że Klaudia El Dursi nie będzie już prowadzić własnej firmy odzieżowej i skupi się na karierze telewizyjnej? A może po prostu postanowiła przenieść markę w inne miejsce? Prowadząca "Hotel Paradise" do tej pory nie zdradziła, o co dokładnie chodzi, jednak patrząc na jej wcześniejszą relację widać, że przechodzi trudne chwile.

- Panie Boże proszę o jeszcze trochę cierpliwości... jeszcze troszkę- napisała podczas relacji na InstaStories.

Myślicie, że Klaudia El Dursi zdradzi, co się stało i na jakie zmiany się zdecydowała? My mocno trzymamy za nią kciuki i życzymy dużo siły!

