Klaudia El Dursi o trzeciej ciąży. "To miał być ten rok". Pojawił się jeden problem

Klaudia El Dursi pomimo natłoku obowiązków, świetnie radzi sobie także z macierzyństwem. Prowadząca "Hotel Paradise" jest mamą 10-letniego Dawida oraz 5-letniego Jana i jak wyznaje, marzy, by w jej życiu niebawem pojawiło się kolejne dziecko. Plany o powiększeniu rodziny piękna gwiazda TVN-u musiała jednak przełożyć. Miała poważny powód.

Klaudia El Dursi marzy o kolejnym dziecku. Plany musiała odwlec w czasie

Klaudia El Dursi od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej popularnych i uwielbianych przez widzów gwiazd grupy TVN. I choć charyzmatycznej brunetce nie udało się wygrać "Top Model", to udział w show stał się dla niej prawdziwą trampoliną do sławy. Dziś El Dursi jest głównie kojarzona z roli prowadzącej "Hotel Paradise", a liczba jej fanów wzrasta z dnia na dzień. Ponadto celebrytka realizuje się także w roli prężnie działającej influencerki, modelki, a także mamy. To właśnie ukochany partner oraz synowie są dla niej najważniejsi.

W najnowszej rozmowie z mediami, Klaudia El Dursi wyznała, że od pewnego czasu marzy o powiększeniu swojej rodziny. Jak się jednak okazało, plany musiała odwlec w czasie, przynajmniej o rok.

- Miał to być ten rok - przyznała. Tak sobie obiecywaliśmy i deklarowaliśmy, ale ten czas tak ucieka i ta mnogość obowiązków wcale nie maleje. Przenieśliśmy to na za rok.

Instagram @klaudia_el_dursi

El Dursi przyznała, że wciąż marzy o córce. Pokój dziewczynki byłby w kolorze fioletowym.

- Chcę te kiteczki robić - stwierdziła Klaudia z rozrzewnieniem.

Myślicie, że uda jej się spełnić swoje pragnienie?

